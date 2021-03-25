شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا: واشنطن تشن «حرباً نفسية» على موسكو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - موسكو - رويترز

قال مستشار لوزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، إن الولايات المتحدة وبلداناً غربية أخرى تشن حرباً نفسية على روسيا بهدف «تشويه» صورة الرئيس فلاديمير بوتين وتقويض مؤسسات الدولة.

وأضاف أندري إلنيتسكي في تصريحات نشرتها وسائل إعلام روسية على نطاق واسع، أن واشنطن تريد أيضاً تغيير أسلوب تفكير الروس في حرب تستهدف عقول الناس.

وتراجعت العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة إلى أدنى مستوياتها في حقبة ما بعد الحرب الباردة؛ حيث قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه يعتقد بأن نظيره الروسي قاتل ويستحق أن تفرض عليه عقوبات بسبب تدخله في السياسات الأمريكية، وهو أمر ينفيه الكرملين.

وتابع إلنيتسكي لقناة سباس التلفزيونية، أن نوعاً جديداً من الحرب يبدأ على ما يبدو. ربما أطلق عليه اسم الحرب النفسية.

وأردف أن الولايات المتحدة تستخدم إجراءات اقتصادية ومعلوماتية في محاولات لتقويض بوتين والرئاسة والجيش والكنيسة الأرثوذكسية الروسية والشباب، وتابع: «إنها حرب تستهدف عقول الناس».

ورداً على سؤال بشأن ما إن كان يتفق مع الرأي القائل إن واشنطن تشن حرباً نفسية على روسيا، قال ديميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، إنها تتبع سياسة متعمدة لاحتواء روسيا وتحجيمها. هذا أمر مستمر قطعاً، ولا تخطئه العين، وأضاف أن روسيا لا تقبل أي تدخل خارجي في شؤونها، ولا تتدخل في شؤون الدول الأخرى.