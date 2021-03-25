شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يؤكد دعم بلاده للسلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، دعم بلاده الكامل للسلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا بجميع المحافل الثنائية والإقليمية والدولية، مشدداً على ضرورة تعزيز التنسيق الوثيق معها خلال الفترة الحالية.

وأكد السيسي خلال لقائه، الخميس، بمحمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، استمرار الموقف المصري الهادف لتحقيق المصلحة العليا للدولة الليبية، والذي ينبع من مبادئ الحفاظ على وحدة الأراضي الليبية، واستعادة الأمن والاستقرار، وتمتع ليبيا بجيش وطني موحد، وإنهاء التدخلات الأجنبية، وخروج كل المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا، مشيراً إلى أن مصر على أتم استعداد لتقديم خبراتها للحكومة الليبية في مختلف المجالات.