شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب نيجيريا يسافر على متن باخرة إلى بنين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف الألماني جيرنوت روهر، مدرب منتخب نيجيريا، أن فريقه سيسافر على متن قارب إلى بنين، السبت، من أجل خوض مباراته ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2021.

وقال روهر الذي سبق أن قام بهذه الرحلة، إنها ستكون أفضل طريقة للوصول إلى الدولة المجاورة.

وقال المدرب البالغ 67 عاماً: ستكون أفضل طريقة للذهاب إلى هناك. السبت قمت بالرحلة، كنا نطير فوق الماء، كانت الرحلة سريعة وهادئة جداً. علماً بأنها استغرقت نحو الساعة من الوقت.

ولجأ منتخب «النسور» إلى البحر بسبب الطرق السيئة والوعرة بين البلدين، إلى جانب العديد من البروتوكولات المطلوبة لرحلة قصيرة عبر الحدود.

وغادر بطل إفريقيا في ثلاث مناسبات آخرها عام 2013 والذي استدعى ما يصل إلى 20 لاعباً محترفاً خارج البلاد، إلى العاصمة بورتو نوفو، صباح الجمعة.

وتتصدر نيجيريا المجموعة الثانية عشرة برصيد 8 نقاط من اربع مباريات بفارق نقطة عن بنين الثانية، فيما تحتل سيراليون المركز الثالث (3 نقاط) أمام ليسوتو (نقطتان) الرابعة. ويتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة إلى النهائيات المقررة في يناير/ كانون الثاني المقبل في الكاميرون.