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مباراة جامايكا أمام أمريكا في موعدها المحدد رغم حالات «كورونا»

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فيينا - رويترز

أعلن الاتحاد الأمريكي لكرة القدم أن مباراة ودية بين المنتخب الأمريكي ونظيره الجامايكي ستقام في موعدها بالنمسا الخميس، رغم إصابة اثنين من لاعبي جامايكا بفيروس كورونا.

ولم يكن للثنائي المصاب أي اتصال عالي الخطورة مع لاعبين آخرين أو أفراد من الطاقم الفني قبل وبعد وصولهما إلى النمسا لخوض المباراة من دون جماهير.

وأصيب شخصان آخران من بعثة جاميكا أيضاً بفيروس «كوفيد-19» وتم عزلهما، وقال الاتحاد الأمريكي في بيان: «كما هي الحال دائماً، يضع الاتحاد صحة وسلامة اللاعبين والطاقم الفني في المقام الأول».

وأضاف أن «الاتحاد الأمريكي ملتزم باتباع جميع الإجراءات الصحية التي حددها مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة».

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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