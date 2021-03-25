شكرا لقرائتكم خبر عن سوق تجارة الانبعاثات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باشرت جميع إدارات الحكومة المركزية في الصين تنفيذ مجموعة من الإجراءات المنهجية والإصلاحية للوفاء بالتزاماتها في الحد من انبعاثات الكربون وفقاً للخطة الخمسية الرابعة عشرة (2021-25).

ويستلزم الوصول إلى ذروة انبعاثات الكربون قبل عام 2030 وتحقيق الحياد الكامل قبل عام 2060 تعاوناً وثيقاً ليس فقط من جانب الحكومات على جميع المستويات، ولكن أيضاً من جانب المجتمع بأسره والمنظمات غير الحكومية والأسواق التجارية.

ولا يزال هناك الكثير أمام البلاد لتفعله من أجل تحقيق هذه الأهداف، وهذا يفرض متطلبات أكبر وبصيرة أنفذ على مشرعي القوانين وصانعي السياسات، ومنها إنشاء نظام مبتكر للتكنولوجيا الخضراء، وإطلاق سوق تجاري معني ببيع الأدوات والمنتجات وكل ما من شأنه خفض الانبعاثات على الصعيد الوطني، بالإضافة إلى مراجعة القوانين واللوائح ذات الصلة، وتمهيد الطريق نحو إعادة هيكلة الصناعات واستهلاك الطاقة والبحث التكنولوجي وبناء نظام جديد للطاقة النظيفة، بحيث تشكل هذه المتطلبات مجتمعة حوافز وقيوداً فعالة لدفع عجلة التحول الأخضر في البلاد.

يتمثل جوهر الأمر في إفساح المجال كاملاً أمام الأسواق لتسمح تلقائياً بتدفق المزيد من الموارد لدعم التحول نحو الطاقة الجديدة والتكنولوجيا منخفضة الكربون. وسوق تجارة الانبعاثات يُعد مثالاً مهماً على ذلك، لأنه سيحفز بشكل طبيعي الشركات على زيادة مدخلاتها في المجالات المتعلقة بخفض الانبعاثات، وبالتالي الاستفادة وبأقصى درجة ممكنة مادياً ومعنوياً والأهم بيئياً. وبالتالي سيتحول مفهوم الحد من الانبعاثات ومكافحة التغير المناخي من كونه مطلباً حكومياً ملحّاً وقراراً تفرضه السلطات والهيئات التشريعية إلى ممارسة تجارية وعفوية مُحببة تعود بالفائدة على الجميع.

وتحتاج البلاد الآن إلى وضع سياسات جديدة لتعزيز تنمية قطاع التمويل وتجديد بنيته التحتية لكي يتمكن المزيد من المستثمرين من المشاركة في تجارة الانبعاثات.

سيضخ رأس المال المتدفق الحيويةَ في الأسواق، وسيُموّل البحث المتعطش للنقود وتطوير التقنيات الخضراء. وتشير التقديرات إلى أن الصين بحاجة إلى ما لا يقل عن 100 تريليون يوان (15.33 تريليون دولار) لإعادة هيكلة محفظتها لاستهلاك الطاقة على مدار الأعوام الثلاثين القادمة لتحقيق أهداف 2030 و2060. ولكن في حال تم إنفاق المدخلات القادمة من هذا القطاع بشكل جيد، يُمكن أن تتولّد المزيد من الفوائد وبأشكال مختلفة. الآن هو الوقت المناسب للبلاد ليس فقط لفتح سوق تجارة الانبعاثات، بل أيضاً لتشجيع تطوير التمويل الأخضر.

(تشاينا ديلي)