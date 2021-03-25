شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية منتجي هوليوود تمنح «نومادلاند» جائزة أفضل فيلم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لوس أنجلوس: «أ ف ب»

اختارت جمعية منتجي هوليوود «نومادلاند» أفضل فيلم لهذه السنة، معززة بمنحه هذه الجائزة، آماله أكثر فأكثر في الفوز بالأوسكار.

وفي وقت دفعت فيه الجائحة الاستوديوهات إلى إرجاء إطلاق إنتاجاتها الضخمة، تقدّم «نومادلاند» مجدداً على منافسيه الرئيسيين «ذي ترايل أوف ذي شيكاجو سفن» و«مانك» من إنتاج «نتفليكس»، بعدما كان هذا الشريط عن «سكان المقطورات» الأمريكيين الذين يجوبون الولايات المتحدة في مركباتهم القديمة (ومعظمهم ليسوا ممثلين محترفين) قد فاز أيضاً بجائزة أفضل فيلم درامي ضمن جوائز «جولدن جلوب».

وقال منتج الفيلم بيتر سبيرز: «في عام عشنا خلاله جميعاً حياة العزلة، وبدت الأفلام ضرورية للغاية، نحن فخورون بإنتاج فيلم يخاطب المجتمع ويجمعنا».

وتشكل جوائز الجمعية مؤشراً موثوقاً به نسبياً لمعرفة هوية الأعمال المحتمل حصولها على جوائز الأوسكار التي توزّع في نهاية نيسان/أبريل، وتضم الجمعية ثمانية آلاف من العاملين في القطاع يمتلكون القرار في هوليوود، ومن آخر 13 عملاً فائزاً بجائزة الأوسكار لأفضل فيلم، عشرة أعمال كانت نالت قبلها جائزة الجمعية.

واستحوذت «نتفليكس» و«أمازون» وحدهما على أكثر من نصف الترشيحات في فئة السينما لجوائز جمعية منتجي هوليوود، لكن الفوز كان في نهاية المطاف من نصيب استوديوهات «سيرتشلايت» التابعة ل«ديزني»، وهي منتجة «نومادلاند».

وكذلك فازت «ديزني» في فئتي الأفلام التحريكية من خلال «سول» والأفلام التلفزيونية من خلال «هاملتون». أما جائزة الترضية ل«نتفليكس» فكان فوزها بجائزة أفضل فيلم وثائقي بفضل «ماي أوكتوبوس تيتشر» الذي ارتفعت حظوظه للفوز بالأوسكار.

ونالت «نتفليكس» أيضاً جائزة أفضل مسلسل قصير عن «ذي كوينز غامبيت»، وجائزة أفضل مسلسل درامي عن «ذي كراون».

ولم يكن مفاجئاً فوز الموسم الأخير من مسلسل «شيتس كريك» في فئة أفضل مسلسل كوميدي، في حين نال البرنامج الحواري «لاست ويك تونايت» للبريطاني جون أوليفر، جائزة الجمعية للسنة السادسة توالياً.