شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تخطط لحضور جماهيري في كأس أوروبا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ستكون القيود المتعلقة بالحد من تفشي فيروس «كورونا» ضئيلة لمباريات كأس أوروبا في كرة القدم الصيف المقبل في ملعب سان بطرسبورغ، الذي سيستقبل نصف سعته الاستيعابية، وفق ما أعلن منظمو البطولة القارية في روسيا الخميس.

وأبقى الاتحاد الأوروبي للعبة «يويفا» حتى الساعة على قراره بإقامة البطولة المؤجلة من صيف 2020 إلى المقبل في 12 مدينة في 12 بلداً أوروبياً بين 11 يونيو/حزيران و11 يوليو/تموز.

وكشف الاتحاد القاري في وقت سابق من الشهر الحالي أنه يريد حضور الجماهير في الملاعب، مضيفاً أنه سيستبعد أي مدينة تحظر تواجدهم من استضافة المباريات.

ونقلت وكالة «ريا نوفوستي» الحكومية عن مدير البطولة في روسيا أليكسي سوروكين قوله: نتطلع بإيجابية إلى كأس أوروبا، سبق أن توصلنا إلى اتفاق لملء المدرجات بنسبة 50 في المئة. نعمل على استقبال الجماهير الأجنبية، ولم ترفض السلطات ذلك. مضيفاً أنه متأكد من إمكانية إقامة المباريات «بأقل قدر ممكن من القيود».

وتملك المدن المضيفة حتى 7 إبريل/نيسان لإعلام «يويفا» بشأن قراراتها فيما يخص الحضور الجماهيري قبل اجتماع اللجنة التنفيذية في 19 من الشهر ذاته، عشية الكونجرس السنوي في مونرو السويسرية.

ويتسع ملعب سان بطرسبورغ إلى 61 ألف متفرج، وسيستضيف ثلاث مباريات في المجموعة الثانية بين روسيا وبلجيكا، فنلندا وروسيا، وبلجيكا ضد فنلندا، إضافة إلى مباراة في الدور ربع النهائي.

ورفعت روسيا تقريباً كل القيود المتعلقة بالحد من تفشي الوباء؛ حيث أفادت السلطات أن الفترة الأسوأ للفيروس قد مرّت في الشتاء. لم تعد الحكومة فرض الإغلاق الشامل عندما ارتفعت الإصابات في الموجة الثانية خلال الخريف؛ حيث أعطت الأولوية للاقتصاد.