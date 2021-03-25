شكرا لقرائتكم خبر عن لوحة لفان جوخ تحقق 14 مليون يورو في مزاد بباريس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باريس - رويترز

بيعت لوحة لفان جوخ تعرض شارعاً في باريس، وكانت محفوظة في مجموعة مقتنيات خاصة لأكثر من مئة عام، مقابل 14 مليون يورو (16.60 مليون دولار) في مزاد، الخميس.

وكانت دار مزادات سوذبيز حددت قيمة لوحة «مشهد شارع في مونماتر» بين خمسة وثمانية ملايين يورو، ويعود تاريخ اللوحة إلى عام 1887 عندما كان فان جوخ يقيم مع شقيقه ثيو في العاصمة الفرنسية.

وارتبط عدد من اللوحات الزيتية التي رسمها الفنان الهولندي الكبير فنسنت فان جوخ بأكثر مراحل حياته اضطراباً، وتحديداً بعد دخوله مستشفى سان بول دو موسول للأمراض النفسية في بلدة سان ريمي، بالقرب من مدينة آرل في الجنوب الفرنسي الخلّاب، وتمثّل تلك اللوحات غالباً مناظر طبيعية كان فان جوخ يشاهدها من خلال نافذة غرفته في المستشفى.

يشار إلى أن فان جوخ وضع حداً لحياته بإطلاق الرصاص على نفسه، وكان ذلك منتصف عام 1890، واللافت أن الفنان الهولندي انتحر وسط أحد الحقول المجاورة للمصح النفسي الذي أمضى فيه آخر سنتين من عمره، والتي ألهمته وأعانته في رسم لوحاته الأخيرة، ورغم حالة الاضطراب النفسي التي عانى منها، إلا أن أعماله الفنية حظيت بإعجاب نقّاد وخبراء الفن الذين وضعوه في قمة هرم فنّاني العصر الحديث.