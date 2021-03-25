شكرا لقرائتكم خبر عن «التداول دون أحقية» يهبط بالأسهم في آخر جلسات الأسبوع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سوق دبي يتراجع 0.78% إلى 2495.5 نقطة

تراجع سوق أبوظبي 0.32% إلى 5726.6 نقطة

سهم «دبي الإسلامي» يهوي 4.19% و«اتصالات» 2.71%

أنهت أسواق الأسهم المحلية آخر جلسات الأسبوع في المنطقة الحمراء، بعدما تراجع مؤشر سوق دبي المالي 0.78%، بينما تراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.32%، وتركزت الضغوطات بشكل خاص من «دبي الإسلامي» و«اتصالات» و«أدنوك للتوزيع» لتداول هذه الأسهم دون أحقية التوزيعات النقدية.

وتجاوزت التداولات حاجز المليار درهم عند 1.19 مليار درهم، منها 1.06 مليار درهم في سوق أبوظبي، بينما بلغ عدد الأسهم المتداولة نحو 262.8 مليون سهم، منها 193.5 مليون سهم في سوق أبوظبي.

وتركزت السيولة على «أبوظبي الأول» بـ 257.8 مليون درهم، ثم «العالمية القابضة» 199.7 مليون درهم، ثم «أدنوك للتوزيع» 176.8 مليون درهم، ثم «رأس الخيمة الوطني» 132.2 مليون درهم.

5 جلسات تراجع

وواصل مؤشر سوق دبي المالي تراجعه للجلسة الخامسة على التوالي، حيث انخفض المؤشر بنهاية جلسة الخميس بنسبة 0.78%، بما يعادل 19.8 نقطة، وأغلق المؤشر دون مستوى 2500 نقطة عند 2495.5 نقطة.

وضغط قطاع البنوك على المؤشر العام للسوق بعدما انخفض بنسبة 1.48%، متأثراً بتراجع سهم «دبي الإسلامي» بنسبة 4.19% إلى 4.57 درهم، بتداول 18.8 مليون درهم، حيث تداول سهم البنك دون أحقية التوزيعات للعام 2020، مما دفع السهم للرضوخ تحت عمليات بيع طفيفة من قبل مستثمرين يتبعون توزيعات الشركات، في المقابل، ارتفع «الإمارات دبي الوطني» 0.92% إلى 10.9 درهم، بتداول 28 مليون درهم، لكنه لم يفلح في تحول المؤشر للأخضر، وارتفع «مصرف عجمان» 0.13%، وتراجع «جي إف إتش» 0.95% إلى 0.62 درهم.

كما تراجع قطاع العقار 0.53%، بعد تراجع شبه جماعي لأسهم القطاع، باستثناء، «الاتحاد العقارية» التي ارتفع سهمها 0.75% إلى 0.267 درهم، بتداول 2.2 مليون درهم، كما تراجع «إعمار العقارية» 0.28% إلى 3.45 درهم، بتداول 30.2 مليون درهم، و«إعمار للتطوير» 2.3%، و«مولز» 1.2%.

وارتفع الاستثمار والخدمات المالية 0.15%، مدفوعاً بارتفاع سهم «سوق دبي المالي» 0.96%، وذلك رغم تراجع «شعاع كابيتال» 1.7%.

وارتفع قطاع الخدمات 1.23% كأكبر الرابحين في السوق، مدفوعاً بارتفاع سهم «تبريد» 2.19% إلى 2.8 درهم، وسط تراجع «أمانات» 0.11%. في قطاع السلع، تراجع سهم «دي إكس بي إنترتينمنتس» 1.29% إلى 0.076 درهم.

سوق أبوظبي

وفي سوق العاصمة، تراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية للمرة الأولى في 4 جلسات، حيث انخفض في جلسة الخميس، 0.32%، بما يعادل 18.66 نقطة، ليغلق عند 5726.6 نقطة.

وتراجع مؤشر قطاع الاتصالات 2.7%، متأثراً بهبوط سهم «اتصالات» بنسبة 2.71% ليغلق عند مستوى 20.8 درهم، بتداول 33.5 مليون درهم، حيث يتداول السهم دون أحقية الحصول على توزيعات النصف الثاني والأرباح الإضافية لمرة واحدة. وانخفض قطاع العقار 0.21%، بتراجع «الدار العقارية» 0.27% إلى 3.67 درهم، بتداول 38.27 مليون درهم، كما ارتفع «رأس الخيمة العقارية» 0.95%.

وانخفض الطاقة 0.27%، وسط تراجع «أدنوك للتوزيع» 1.15% إلى 4.3 درهم، بتداول 176.8 مليون درهم وذلك لتداول السهم دون أحقية توزيعات النصف الثاني 2020، وارتفع «دانة غاز» 1.73% إلى 0.765 درهم.

وارتفع البنوك 0.26%، مع صعود سهم «أبوظبي الأول» 0.14% إلى 14.58 درهم، و«أبوظبي التجاري» 1.64% إلى 6.19 درهم، بتداول 47 مليون درهم، وشهد سهم «رأس الخيمة الوطني» تداولات بقيمة 132 مليون درهم، واستقر السهم دون تغيير.

وارتفع الاستثمار والخدمات المالية 2.32%، وسط صعود 3 أسهم في القطاع، وعلى رأسها «العالمية القابضة» بنسبة 2.46% إلى 52 درهماً، بتداول 199.7 مليون درهم، و«الواحة كابيتال» 1.7% إلى 1.2 درهم، بتداول 2.7 مليون درهم، و«إشراق» 0.29% إلى 0.35%.

توجهات المستثمرين

وتباينت توجهات المستثمرين الأجانب في السوقين، بعدما سجلوا محصلة شراء في سوق أبوظبي بـ 96 مليون درهم، فيما سجلوا محصلة بيع في دبي بـ 2.8 مليون درهم.

كما سجل العرب محصلة شراء في السوقين بنحو 5 ملايين درهم. وتباينت توجهات الخليجيين في السوقين، حيث سجلوا محصلة بيع في دبي 15.6 مليون درهم، ومحصلة شراء في أبوظبي بنحو 11.4 مليون درهم.

كما سجل المواطنون، محصلة شراء في سوق دبي بنحو 15.79 مليون درهم، بينما سجلوا محصلة بيع في أوبظبي بنحو 109.6 مليون درهم.

وتباينت أيضاً توجهات الاستثمار المؤسسي في السوقين، حيث سجلت المؤسسات محصلة بيع في سوق دبي بنحو 25.7 مليون درهم، فيما سجلوا محصلة شراء في أبوظبي بنحو نصف مليون درهم.

وبلغت مشتريات المؤسسات في السوقين نحو 939 مليون درهم، وبلغت مبيعاتهم نحو 965 مليون درهم.

