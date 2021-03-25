شكرا لقرائتكم خبر عن معدل النمو المستهدف 5.4%.. تعرف على جوانب الخطة الاستثمارية بالموازنة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد الحكومة برئاسة المهندس مصطفى مدبولى، لإرسال مشروع الموازنة العامة للدولة 2021-2022، لمجلس النواب قبل نهاية شهر مارس الجارى، وبلغت قيمة الاستثمارات الكلية المستهدفة 1.3 تريليون جنيه، من بينها مبلغ 358 مليار جنيه كاستثمارات حكومية ستخصص لحوالى 12 ألف مشروع، منها مشروعات ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة " لتطوير الريف المصرى.

وترتكز الخطة على عدد من التوجهات العامة، فى مقدمتها الالتزام الدقيق بتنفيذ تكليفات ومبادرات القيادة السياسية لتوفير حياة كريمة للمواطن المصرى، والتوافق مع مستهدفات الأجندة الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة فى إطار رؤية مصر 2030، وتنفيذ المبادرات الرئاسية لتحسين صحة وجودة حياة المواطن والارتقاء بالأحوال المعيشية للأسر فى الريف، مع توفير المخصصات والاعتمادات اللازمة لتنفيذ مبادرة حياة كريمة ومستهدفاتها، استكمال التطبيق الفاعل للبرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، وإعطاء أولوية للقطاعات عالية الإنتاجية الدافعة للنمو الاقتصادى المستدام، وعلى رأسها قطاع الصناعة التحويلية وقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وقطاع الزراعة، وذلك فى إطار الانتقال إلى تطبيق المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، بالإضافة إلى إبراز المبادرات الرئاسية لتحسين صحة وجودة حياة المواطن والارتقاء بالأحوال المعيشية للأسر فى الريف، مع توفير المخصصات والاعتمادات اللازمة لتنفيذ مبادرة حياة كريمة ومستهدفاتها، وإعطاء الأولوية لتوطين المشروعات وتوجيه المخصصات المالية للمحافظات الأكثر احتياجاً، من خلال التوزيع المتكافئ للاستثمارات، بهدف معالجة الفجوات التنموية.

ونرصد أبرز الملامح الأساسية للخطة الاستثمارية للعام المالى الجديد وأوجه الإنفاق:

-معدل النمو الاقتصادى المستهدف يبلغ 5.4%.

-بلغت قيمة الاستثمارات الكلية المستهدفة 1.3 تريليون جنيه.

- 358 مليار للاستثمارات الحكومية لـ 12 ألف مشروع منهم"حياة كريمة".

-إنشاء الجامعات الحكومية فى كافة المحافظات، وكذا الجامعات الأهلية.

-زيادة معدل التغطية بمياه الشرب والصرف الصحي، بالانتهاء من تنفيذ 99 مشروعاً.

-زيادة معدل التغطية بخدمات الكهرباء فى مناطق شرق العوينات والساحل الجنوبى الشرقى وشمال سيناء.

-التوسع فى إتاحة الخدمات الشبابية والثقافية فى مختلف المحافظات.

-توفير الاعتمادات اللازمة لدخول 23 مستشفى فى الخدمة.

-الاكتفاء الذاتى من مشتقات البلازما بإنشاء 20 مركزا ومخزنا استراتيجيا مركزياً.

-توفير 2861 سرير رعاية مركزية و 420 حضانة أطفال و 421 سرير رعاية أطفال. -زيادة معدل التغطية بالمستشفيات النموذجية بتطوير 7 مستشفيات نموذجية جديدة.

-تطوير 170 مستشفى ومركزاً طبياً، مع تغطية 25 مليون سيدة بمبادرات صحة المرأة.

-تعزيز قدرات المؤسسات التعليمية ومن بينها شراء 600 ألف تابلت جديد.

-استكمال منصات التعلم عن بعد، مع ميكنة الاختبارات فى الجامعات.

-إتاحة خدمات التعليم بالمناطق المحرومة بإجمالى 93 مدرسة بإجمالى 1156 فصلاً.

-20 مدرسة بإجمالى 245 فصلا ضمن قرى مبادرة "حياة كريمة".

-استكمال انشاء عدد 15 تجمعاً زراعياً بمحافظتى شمال وجنوب سيناء.

-تطوير منظومة الارشاد الزراعي، وتأهيل وتبطين الترع، بطول 7 آلاف كم.

-تنفيذ 10 محاور عرضية على النيل، لربط التجمعات الصناعية والعمرانية الجديدة.

-انشاء 15 كوبرى على الرياح البحري، وتطوير الطريق الدائري.

-تنفيذ برامج لقطاع الاتصالات وكذا قطاع الكهرباء والطاقة.

-مخصصات "حياة كريمة" تتضمن مشروعات لـ"الرى والتعليم والصحة ومراكز الشباب".