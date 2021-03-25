تهديدات بوجود قنابل على رحلتي طيران من تركيا إلى ألمانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - إسطنبول- (د ب أ):

أخلت السلطات التركية طائرتين تابعتين للخطوط الجوية التركية قبل إقلاعهما اليوم الخميس من إسطنبول إلى ألمانيا بسبب تهديدات بوجود قنابل، حسبما أكد متحدث باسم الشركة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وكان على متن الطائرتين اللتين كان من المقرر أن تقلعا من مدينة إسطنبول إلى مدينتي شتوتجارت وميونخ في ألمانيا، على الترتيب، إجمالي 250 راكبا.

وقال المتحدث إنه لم يتم اكتشاف شيء على أي من الطائرتين، وإن التهديدات لا أساس لها من الصحة. وتلقت سلطات المطار بلاغا، ولم ترد تفاصيل أخرى.

وبعد الانتظار لنحو ساعتين، من المقرر أن يستقل الركاب طائرتين جديدتين إلى وجهتيهما المقررتين.