بحضور المحافظ ورئيس الهيئة.. افتتاح معرض الإسكندرية التاسع للكتاب (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

افتتح الدكتور هيثم الحاج رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب معرض الإسكندرية التاسع للكتاب، اليوم الخميس، بالإنابة عن الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، يرافقه اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

قال رئيس هيئة الكتاب في تصريح صحفي، إن معرض الإسكندرية للكتاب يقام في الفترة من ٢٥ مارس حتى ٣ إبريل المقبل، بمشاركة 90 جهة نشر خاصة بالإضافة إلى قطاعات وزارة الثقافة ومؤسسة الأهرام ودار المعارف ومكتبة الإسكندرية وهيئة الشارقة للكتاب.

وأضاف أن المعرض يعد الثاني من نوعه للكتاب بالإسكندرية فى ظل جائحة كورونا ، لافتا إلى أن جمهور الإسكندرية يتمتع بثقافة وقوة شرائية عالية، كما أن طول مدة المعرض تتيح إمكانية تواجد أكبر عدد من الجمهور والمعرض، فيما من المقرر تنظيم أكثر من معرض خلال العام الجاري.

عن مشاركة هيئة الشارقة للكتاب بالمعرض قال "الحاج" إن المشاركة تعد خطوة لجعل معرض اسكندرية لمعرض دولي ونبدأ بالدول العربية ثم الدول الأجنبية ويقام فى موعد ثابت ليتحول إلى معرض دولى.

يأتي المعرض بعد قرار مجلس الوزراء بعودة المعارض مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة ڤيروس كورونا.

ويستقبل المعرض رواده يوميا من الساعة العاشرة صباحا وحتى العاشرة مساء على أن يكون عدد الزوار محددا، فكل ساعة سيتم السماح لعدد 600 شخص فقط بالدخول، وتسليم الزائر كارت خاص به يحمله معه عند الدخول وتسليمه قبل الخروج، لضمان عدم تكدس المواطنين والتزاحم.

ويضم جناح هيئة الكتاب ١٥٠٠ عنوان من إصداراتها في مختلف المجالات والسلاسل مثل سلسلة رؤية وأحدث إصداراتها كتاب هؤلاء هم الإخوان، وكتب النشر العام ومنها السد العالى ، بالإضافة إلى ركن الإبداع السكندرى للمؤلفين والمبدعين من أبناء الإسكندرية.

بالإضافة إلى أحدث إصدارات مشروع مكتبة الأسرة وكتب الأطفال ،والكتب الأجنبية. بتخفيضات تصل إلى ٢٠٪

وجناح الكتاب المخفض كنوز هيئة الكتاب ويضم الكتب القديمة الصادرة عن الهيئة وتباع بأسعار مخفضة بقيمة جنيه واحد.