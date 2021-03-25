رئيس مجلس السيادة السوداني يبحث مع البنك الدولي سبل التعاون المشترك

ياسر رشاد - القاهرة - بحث رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، مع المدير القطري للبنك الدولي للسودان واثيوبيا وجنوب السودان واريتريا عثمان ديون، بحضور وزير المالية والاقتصاد الوطني الدكتور جبريل ابراهيم، مسار التعاون المشترك بين حكومة السودان ومجموعة البنك الدولي، كما تناول اللقاء الجهود المشتركة لاعادة ارتباط السودان رسميا بمجموعة البنك الدولي.

وقال عثمان ديون، في تصريح صحفي، إن اللقاء

بحث الجهود التي يبذلها البنك حاليا لدعم السودان لإعادة ارتباطه بالمنظمات الدولية، بما في ذلك البنك الدولي.

وأضاف أن الاجتماع استعرض مستقبل تطبيق برنامج دعم الأسر السودانية ومساهمة البنك الدولي فيه، مشيرا إلي أن تمويلا اضافيا للبرنامج جري التوقيع عليه يوم أمس.

وأوضح أن اللقاء ركز علي أهمية إعادة ارتباط

السودان رسميا وخلال المستقبل القريب بمجموعة البنك الدولي، مشيرا إلي أن ذلك الأمر من شأنه أن يتيح فرصة ثمينة للسودان للعودة إلي مشهد شركاء التنمية الدوليين، بما يمكنه من تحقيق مستقبل مشرق في بناء اقتصاده وفي دعم برنامج تخفيف حدة الفقر وترسيخ السلام بما يعود بالفائدة علي الشعب السوداني.

وأضاف ديون أنه تلقي، خلال اللقاء، دعما وتوجيها من رئيس مجلس السيادة للمضي قدما في تقوية أوجه التعاون بين السودان ومجموعة البنك الدولي، بما يحقق مصالح الشعب السوداني.