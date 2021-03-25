الرئيس الجزائري يواصل مشاوراته مع الأحزاب السياسية قبل الانتخابات التشريعية المبكرة

ياسر رشاد - القاهرة - واصل الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، اليوم الخميس، مشاوراته مع مختلف الأحزاب والقوى السياسية والمجتمع المدني في الجزائر قبيل الانتخابات التشريعية المبكرة المقرر إجراؤها في 12 يونيو المقبل.

وبحسب بيان للرئاسة الجزائرية فقد التقى الرئيس تبون، اليوم، منذر بودن، الأمين العام لتكتل "المسار الجديد"، وبرفقته وفد يضم عددًا من أعضاء التكتل وهم كل من مريم بلقاسمي، وعبدالوهاب بلجلول، والساسي هاشم، وعصام بحري، ومنار فتني.

وقال البيان، إن الرئيس تبون استقبل أيضًا نور الدين بحبوح، رئيس اتحاد القوى الديمقراطية والاجتماعية، وسليم لعباطشة، الأمين

العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين.

وكان الرئيس تبون قد أجرى خلال الفترة الماضية مباحثات سياسية مع كل من عبدالقادر بن قرينة، رئيس حزب حركة البناء الوطني، وعبدالعزيز بلعيد، رئيس حزب جبهة المستقبل، وسفيان جيلالي، رئيس حزب جيل جديد، وعبد الرزاق مقري رئيس حزب حركة مجتمع السلم “حمس”، ويوسف أوشيش الأمين الوطني الأول لحزب جبهة القوى الاشتراكية، وبرفقته عضو الهيئة الرئاسية للحزب حكيم بلعسل، وفيلالي غويني رئيس

حزب حركة الإصلاح الوطني.

كما استقبل الرئيس تبون كلًا من لطاهر بن بعيبش، رئيس حزب الفجر الجديد، ولمين عصماني، رئيس حزب صوت الشعب، وجمال بن عبدالسلام، رئيس جبهة الجزائر الجديدة، وكمال بن سالم رئيس حزب التجديد الجزائري، والطيب زيتوني الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، وعبدالقادر سعدي، رئيس حزب طلائع الحريات بالنيابة.

وأجرى الرئيس الجزائري كذلك مشاورات سياسية مع كل من بلقاسم ساحلي، الأمين العام للتحالف الوطني الجمهوري، وفاطمة الزهراء زرواطي، رئيسة حزب تجمع أمل الجزائر، وأبوالفضل بعجي، الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، ويزيد بن عائشة، الأمين العام لحركة النهضة، ومحمد الداوي، رئيس حزب الكرامة بالنيابة، وموسى تواتي، رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية.