القائم بالأعمال البريطاني ببيروت: نشعر بالقلق العميق تجاه الوضع في لبنان

ياسر رشاد - القاهرة - أعرب القائم بأعمال السفارة البريطانية في بيروت، الدكتور مارتن لنجدن، عن القلق العميق للمملكة المتحدة إزاء الأوضاع التي يشهدها لبنان، داعيًا القادة السياسيين اللبنانيين إلى التحرك وتحمل المسئولية تجنبًا لحدوث

كارثة.

وقال القائم بالأعمال البريطاني في تصريح له: "تحدثت اليوم بصراحة شديدة مع النائب جبران باسيل رئيس التيار الوطني الحر (الفريق السياسي للرئيس اللبناني

ميشال عون)، وأبلغته قلق المملكة المتحدة العميق تجاه لبنان".

وأضاف: "الزعماء السياسيون اللبنانيون يتراقصون على حافة الهاوية.. إن الوضع يقتضي من جميع الأطراف السياسية تحمل مسئولياتهم وحُسن التصرف، لأن البديل الوحيد لذلك سيكون كارثة لا يستطيع أصدقاء لبنان منعها. هذا هو الخيار".