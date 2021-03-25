الأردن يسجل 8433 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت الأردن، تسجيل 8433 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و96 وفاة.

وأفادت وزارة الصحة الأردنية - في بيان نقلته وكالة الأنباء الأردنية اليوم الخميس - بأن إجمالي الإصابات بلغت (571,290) حالة، فيما بلغت إجمالي الوفيات (6277) حالة.

وأكدت الوزارةالأردنية، تسجيل 7705 حالات شفاء، ليصل

إجمالي الحالات المتعافية من الفيروس إلى (463,893) حالة.

وتكافح دول في أنحاء العالم، عدوى فيروس كورونا المستجد وتتخذ بعضها إجراءات صارمة من جديد سعيًا لاحتواء الوباء، مع تسجيل زيادة يومية قياسية في عدد

الحالات.



يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2019.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.