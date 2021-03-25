جنوب أفريقيا تسجل 1048 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن وزير الصحة الجنوب إفريقي زويلي مكيزي، تسجيل البلاد 1048 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.



وأوضح مكيزي، وفقا لموقع "أول أفريكا نيوز" الإخباري، أن حصيلة الوفيات ارتفعت في جنوب أفريقيا لتصل إلى 52 ألفا و372 حالة وفاة، وذلك بعد تسجيل 121 حالة وفاة جديدة.

ومن بين أحدث الوفيات، وفقا للبيانات الرسمية، سجلت مقاطعتا فري

ستيت وليمبوبو 38 حالة وفاة في كل منهما خلال الـ24 ساعة الماضية، كما تم تسجيل 24 حالة وفاة في مقاطعة جوتنج، و8 في منطقة كيب الشمالية، و5 في مقاطعة كوازولو ناتال، و4 في كل من منطقة كيب الشرقية ومبومالانجا.

وتكافح دول في أنحاء العالم، عدوى فيروس

كورونا المستجد وتتخذ بعضها إجراءات صارمة من جديد سعيًا لاحتواء الوباء، مع تسجيل زيادة يومية قياسية في عدد الحالات.



يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2019.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.