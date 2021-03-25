الجيش اليمني يحرر مواقع بالقبيطة شمالي محافظة لحج

ياسر رشاد - القاهرة - تمكنت قوات الجيش اليمني، اليوم الخميس، من تحرير عدد من المواقع في الجبهة الشرقية بمديرية القبيطة شمال محافظة لحج، وسط خسائر بشرية ومادية في صفوف مليشيا الحوثي.

وأفاد الموقع الرسمي للجيش اليمني (سبتمبر نت) بأن قوات الجيش أفشلت هجوما شنته مليشيا الحوثي على أحد المواقع العسكرية في جبهة القبيطة وشنّوا هجوما معاكسا تمكنوا خلاله من تحرير

تباب الكرب المطلة على منطقة المغنية بالقرب من جبل جالس الاستراتيجي.

وأسفرت المعارك عن مصرع وجرح ما لا يقل عن 15 عنصرا من مليشيا الحوثي الانقلابية، إلى جانب خسائر أخرى في المعدات، فيما استعاد الجيش عددًا من الأسلحة الخفيفة وكميات من الذخائر المتنوعة.

كما حررت قوات الجيش اليمني، اليوم، مناطق جديدة في جبهة حيفان جنوب محافظة تعز، بعد مواجهات عنيفة مع مليشيا الحوثي الإنقلابية المدعومة من إيران.

وأكد مصدر عسكري يمني، لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن المواجهات أسفرت عن تحرير (تباب مغيديف والخزان الوسطى ومواقع جديدة في محيطها)، بالإضافة إلى مقتل 16 من عناصر مليشيا الحوثي، بينهم قياديان وقناص، فضلا عن اعتقال اثنين آخرين وجرح العشرات.

كما استعاد الجيش اليمني عددا من الأسلحة المتوسطة والخفيفة والذخائر، ولازالت المواجهات مستمرة.