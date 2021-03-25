بولندا: إجمالي الإصابات بكورونا يرتفع إلى مليونين و154 ألف حالة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة البولندية، اليوم الخميس، تسجيل 34 ألفًا و151 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين إلى مليونين و154 ألفًا و821 حالة.

وذكرت الوزارة، في بيان نقله راديو بولندا، أن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 50 ألفًا و860 حالة، وذلك بعد تسجيل 520 وفاة

جديدة، وأضافت أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ حاليا مليونًا و722 ألفًا و856 شخصًا، وذلك منذ بدء تفشي الوباء حتى الآن.

وتكافح دول في أنحاء العالم، عدوى فيروس كورونا المستجد وتتخذ بعضها إجراءات صارمة من جديد سعيًا لاحتواء الوباء،

مع تسجيل زيادة يومية قياسية في عدد الحالات.



يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2019.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.