الصدر يطالب بمعاقبة ميليشيات “ربع الله” الموالية لإيران

كتبت أسماء لمنور في الخميس 25 مارس 2021 07:25 مساءً - منذ 39 دقيقة

طالب زعيم التيار الصدري “مقتدى الصدر” اليوم الخميس، الحشد الشعبي بإعلان براءته من حركة “ربع الله” ومعاقبتها، وذلك بعد استعراض الأخيرة سلاحها اليوم في العاصمة العراقية بغداد مهددة من أسمتهم بعملاء أمريكا والسعودية.

وكتب “الصدر” في تغريدة له عبر “تويتر” بعد استعراض الحركة “لقد لجأت إحدى المليشيات إلى الاستعراض العسكري المسلح والانتشار المكثف في العاصمة الحبيبة بغداد من أجل مطالب مثل صرف الدولار”، مضيفا أن “اللجوء إلى السلاح لتحقيق المطالب أمر مرفوض يجب على الحكومة الحيلولة دون وقوعه مرة أخرى، وأن هذه الجهة التي قامت بالاستعراض، إن كانت تنتمي للحشد المجاهد فعلى الحشد معاقبتها، وإلا فإعلان البراءة منها”.

وكانت مجموعات مدججة بالسلاح تابعة لميليشيات “ربع الله” الموالية لإيران، قد انتشرت في مناطق متفرقة من العاصمة العراقية بغداد، صباح اليوم الخميس، وتلى عناصر تلك الميليشيات بيانات تضمنت مجموعة من “المطالب الاقتصادية”، محذرة ممن أسمتهم بـ”عملاء أمريكا والسعودية في العراق”.

ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، بثوا صورا ومقاطع فيديو، أظهرت مجموعات مسلحة ملثمة في مناطق متفرقة من بغداد، يحمل عناصرها لوحات تحتوي عبارات مسيئة بحق رئيس الوزراء العراقي “مصطفى الكاظمي” وتهديدات بـ”قطع أذنيه”.

وقالت مصادر محلية إن بيانات المليشيات، تضمنت مجموعة من المطالب المالية والاقتصادية منها “إقرار الموازنة، تراجع سعر صرف الدولار، عدم تسليم الموازنة إلى البارزاني في إشارة إلى حكومة كردستان، دون دفع مستحقات النفط والمعابر.

يشار الى أن مليشيات “ربع الله” ظهرت على الساحة العراقية، في شهر تشرين الأول\ أكتوبر 2020، بعدما صعدت تحريضها واستهدافها لوزير الخارجية العراقي الأسبق، “هوشيار زيباري”، وحزبه “الديمقراطي الكردستاني” الحاكم في إقليم كردستان العراق، قبل أن ينتهي الأمر بمقر الحزب في بغداد والنيران تشتعل به، وعبارة “ربع الله” مكتوبة على بوابته.

وكانت مصادر استخباراتية تابعة لوزارة الداخلية العراقية، أكدت أن “هذه المجموعة حديثة التشكيل، مشيرة الى أنها منظمة بشكل يوحي إنها مرتبطة بجماعات أقدم وأكثر تنظيما”، ورجحت المصادر أن تكون المجموعة تابعة لميليشيا كتائب “حزب الله” العراقي، وقد يكون لها فروعا من مديريتها الإعلامية.