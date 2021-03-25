إيران تستهدف سفينة إسرائيلية في “بحر العرب”

كتبت أسماء لمنور في الخميس 25 مارس 2021 07:25 مساءً - منذ ساعة واحدة

ذكر تقرير إسرائيلي، اليوم الخميس، أن إيران استهدفت سفينة شحن إسرائيلية أبحرت في بحر العرب، وكانت في طريقها من تنزانيا إلى الهند.

وأشار التقرير إلى أنه خلال توجهها إلى الهند عندما أبحرت السفينة في بحر العرب ومرت بين الهند وإيران، أصيبت بصاروخ إيراني ألحق أضرارا بالسفينة.

ولم يحدد التقرير الذي أوردته القناة 12 الإسرائيلية طبيعة الأضرار التي لحقت بالسفينة.

وذكرت أن جهاز الأمن الإسرائيلي أُبلغ بالواقعة، وكذلك أصحاب الشركة التي تملك السفينة ويقع مقرها الرئيسي في ميدنة حيفا.

وأشارت إلى أنه تقرر استمرار السفينة في الإبحار على طريق الملاحة البحرية المؤدي إلى الهند، حيث سيتم معالجة الأضرار.

أبعاد الاستهداف الإيراني

وتعمل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية على دراسة أبعاد الاستهداف الإيراني، فيما تشير التقديرات الأمنية الإسرائيلية إلى أن إيران تعتزم فتح جبهة بحرية ضد إسرائيل بضرب السفن الإسرائيلية في بحر العرب ومياه الخليج العربي.

وعلى صلة، ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية في تقرير أوردته في 11 مارس الجاري، أن إسرائيل استهدفت ما لا يقل عن 12 سفينة متجهة إلى سوريا، يعتقد أنها كانت تنقل نفطا إيرانيا، وذلك خوفا من أن تمول من أرباح النفط الأذرع الإيرانية في الشرق الأوسط.