المعارض الروسي السجين ألكسي نافالني يعاني آلاما جسدية حادة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 25 مارس 2021 07:25 مساءً - منذ ساعة واحدة

قالت محامية تدافع عن ألكسي نافالني المعارض البارز للكرملين، اليوم الخميس، إن نافالني في حالة صحية سيئة ويعاني من آلام حادة في الظهر، ولا يستطيع استخدام إحدى ساقيه.

وذكرت المحامية أولجا ميخائلوفا لقناة تلفزيون رين بعد زيارة نافالني في السجن، أن الأطباء أجروا له أشعة رنين مغناطيسي لكنهم لم يبلغوه بالنتائج.

وأضافت: ”أرى أنه في حالة صحية سيئة؛ لأنه يعاني من ألم حاد في الظهر وفي ساقه اليمنى.. إحدى ساقيه على وجه التحديد لا تتحرك“.

وأشارت المحامية إلى أن السلطات الروسية تجاهلت على مدى أربعة أسابيع مناشدات الفريق القانوني لنافالني لمنحه العلاج الضروري.