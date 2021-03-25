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عُمان تفرض حظر تجول من الأحد لمكافحة فيروس كورونا

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الخميس 25 مارس 2021

قالت وسائل إعلام رسمية، الخميس، إن سلطنة عمُان ستفرض حظر تجول ابتداء من الثامنة مساء حتى الخامسة صباحا اعتبارا من يوم الأحد المقبل.

 

ويأتي ذلك حتى 8 أبريل/ نيسان في تشديد للقيود الرامية للحد من ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا.

 

ونقلت وسائل الإعلام عن بيان صادر عن اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا القول إن "اللجنة العليا تقرر الإغلاق الليلي للأنشطة التجارية ومنع الحركة للأفراد والمركبات من الساعة الثامنة مساء إلى الساعة الخامسة صباحا اعتبارا من يوم الأحد 28 مارس حتى صباح يوم الخميس 8 أبريل".

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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