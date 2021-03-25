قوات الاحتلال تعتقل 20 فلسطينياً من محافظة الخليل

محمد الفلاح - الخميس 25 مارس 2021

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم 20 مواطناً فلسطينياً من محافظة الخليل.



وأفادت مصادر أمنية ومحلية في الخليل بأن قوات الاحتلال داهمت بلدة بيت كاحل شمال الخليل واعتقلت 20 فلسطينيا.

الى ذلك اقتحم العشرات من عصابات المستوطنين اليهود اليوم، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن 34 مستوطناً، و15 طالباً تلمودياً، اقتحموا باحات الأقصى ، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوساً تلمودية.