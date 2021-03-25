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أبرز عناوين نشرة السومرية.. 'استعراض اليوم' وتداعيات موازنة 2021

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بغداد - ياسين صفوان - = بعد استعراض "ربع الله".. هيئة الحشد تنفي تحرك قطعاتها داخل بغداد، والصدر يدعو لعدم كسر هيبة الدولة.
= حكومة كردستان تنأى بنفسها عن تأخير اقرار الموازنة، وتحذيرات من عدم تمرير القانون في جلسة السبت.

= مشعان الجبوري يتهم فصائل في الحشد بسرقة المصافي.. ويقول.. "داعش لم يفعل ما فعله الحشد في المناطق المحررة".


= تزامنا مع وصول لقاح أسترازينيكا. العراق يسجل اعلى حصيلة اصابات يومية منذ تفشي الوباء.
الكلمات الدلائليه
محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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