انت الان تتابع خبر أبرز عناوين نشرة السومرية.. 'استعراض اليوم' وتداعيات موازنة 2021 والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - = بعد استعراض "ربع الله".. هيئة الحشد تنفي تحرك قطعاتها داخل بغداد، والصدر يدعو لعدم كسر هيبة الدولة.
= حكومة كردستان تنأى بنفسها عن تأخير اقرار الموازنة، وتحذيرات من عدم تمرير القانون في جلسة السبت.
= مشعان الجبوري يتهم فصائل في الحشد بسرقة المصافي.. ويقول.. "داعش لم يفعل ما فعله الحشد في المناطق المحررة".
= تزامنا مع وصول لقاح أسترازينيكا. العراق يسجل اعلى حصيلة اصابات يومية منذ تفشي الوباء.
= مشعان الجبوري يتهم فصائل في الحشد بسرقة المصافي.. ويقول.. "داعش لم يفعل ما فعله الحشد في المناطق المحررة".
= تزامنا مع وصول لقاح أسترازينيكا. العراق يسجل اعلى حصيلة اصابات يومية منذ تفشي الوباء.