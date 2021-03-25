أبرز عناوين نشرة السومرية.. 'استعراض اليوم' وتداعيات موازنة 2021

= حكومة كردستان تنأى بنفسها عن تأخير اقرار الموازنة، وتحذيرات من عدم تمرير القانون في جلسة السبت.

= مشعان الجبوري يتهم فصائل في الحشد بسرقة المصافي.. ويقول.. "داعش لم يفعل ما فعله الحشد في المناطق المحررة".



= تزامنا مع وصول لقاح أسترازينيكا. العراق يسجل اعلى حصيلة اصابات يومية منذ تفشي الوباء.