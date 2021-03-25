انت الان تتابع خبر اقتراح برلماني بتشكيل لجنة من الحكومة والبرلمان لدراسة سعر الصرف والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - اقترح عضو اللجنة المالية البرلمانية محمد الشبكي، اليوم الخميس، تشكيل لجنة مشتركة برلمانية وحكومية للخروج بموقف يخدم المصلحة العامة في ما يتعلق بسعر صرف الدينار مقابل الدولار.
واضاف الشبكي، ان "الوفد الكردي مطالب بتقديم حلول واقعية كي يتم التوافق والتصويت على الموازنة في جلسة السبت المقبل"، لافتا الى ان "الاغلبية السياسية هي الخيار الاخير في تمرير الموازنة ونتمنى ان تكون هنالك حلول اخرى تصل الى توافق بشأن الموضوع"، مشددا على ان "البرلمان وممثلي الشعب امام حرج كبير امام المواطنين على اعتبار ان جميع مرافق الحياة الاقتصادية متوقفة بانتظار استكمال الموازنة".
وبشأن تخفيض سعر الصرف، اشار الى ان "هنالك تواقيع برلمانية تم جمعها بغية تخفيض سعر الصرف اضافة الى تشكيل الحكومة لجنة لدراسة الاثار المترتبة والتداعيات من سعر الصرف، لكن التواقيع لا تجدي نفعا لوحدها دون وجود تعاون حكومي برلماني في هذا الشأن وما نتمناه هو تشكيل لجنة مشتركة من البرلمان والحكومة بغية الذهاب الى عقد اجتماعات وحوارات للخروج بموقف يخدم المصلحة العامة".
وتابع أن "جلسة السبت دون وجود قرار حكومي بتعديل سعر الصرف سيؤدي الى تأخير التصويت على الموازنة لفترة اخرى وبحال مضت الحكومة الى تغيير سعر الصرف فهذا معناه ايضا تغيير العديد من الارقام والمعادلات ضمن الموازنة وهو ايضا يحتاج الى يومين او ثلاثة ايام لاعادة بناء الارقام على السعر الجديد".