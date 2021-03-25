نفط البصرة والحدود يتأهلان الى ربع نهائي كأس العراق

حسم فريقا نفط البصرة والحدود، اليوم الخميس، تأهلهما للدور ربع النهائي لمسابقة كأس العراق.



حيث تمكن فريق نفط البصرة من التأهل لدور الربع النهائي لمسابقة كأس العراق على حساب فريق القاسم بعد فوزه بهدف نظيف سجله المحترف الليبي مهند المبروك بالدقيقة 87.

فيما استطاع فريق الحدود التغلب على فريق النفط بركلات الحظ الترجيحية مما ضمن له التأهل لدور الربع النهائي لمسابقة كأس العراق.