قريباً.. جلسات مسائية في سوق العراق للأوراق المالية

انت الان تتابع خبر قريباً.. جلسات مسائية في سوق العراق للأوراق المالية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت هيئة الأوراق المالية، الخميس، تنظيم جلسات مسائية في سوق العراق للأوراق المالية اعتباراً من 5 نيسان المقبل ولمدة يومين في الأسبوع.
وقال رئيس هيئة الأوراق المالية، فيصل الهيمص في بيان، إن "هيئة الأوراق المالية بالتنسيق مع سوق العراق للأوراق المالية، قررت زيادة ساعات التداول لجلستي يومي الاثنين والأربعاء من الساعة 9:30 صباحا الى الساعة 3 عصرا اعتبارا من جلسة الاثنين 5 نيسان 2021 في اطار الجهود الرامية الى تشجيع وجذب المهتمين والمستثمرين بنشاط التداول باسهم الشركات المساهمة العراقية والأوراق المالية المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية".
وأضاف أن "زيادة ساعات التداول سيعطي حرية للمستثمرين في التداول مع زيادة معدل دوران الأسهم"، مشيرا إلى أن "سوق العراق للأوراق المالية بدأ يشهد طفرة كبيرة في زيادة حجم التداول اذ حسب تقارير صندوق النقد العربي فان سوق العراق للأوراق المالية احتل المرتبة الأولى بنسبة النمو بالتداول".