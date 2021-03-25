بصاروخ إيراني.. تضرر سفينة إسرائيلية أثناء إبحارها للهند

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن إيرانيين أطلقوا صاروخا على سفينة مملوكة لإسرائيل في بحر العرب.

وبحسب القناة الإخبارية الإسرائيلية (12) فإن "سفينة تانزاني التي كانت تبحر إلى الهند وتحمل شحنة حاويات تعرضت لهجوم بصاروخ أطلقته القوات الإيرانية أثناء إبحارها في بحر العرب".



وأضافت: "تضررت السفينة لكنها استمرت في طريقها إلى ميناء الوصول"، مشيرة إلى أن "السفينة مملوكة لشركة إسرائيلية مقرها في حيفا ".

وقالت: "كانت السفينة في طريقها من تنزانيا إلى الهند، وأثناء الرحلة، عندما أبحرت السفينة في بحر العرب ومرّت بين الهند وسلطنة عمان، أصيبت بصاروخ ألحق أضرار بها".



وتابعت: "تم إبلاغ إدارة الشركة في حيفا وكان القرار الذي تم اتخاذه هو أن السفينة ستستمر في الإبحار على الطريق المؤدي إلى الهند وهناك ستتم سيطرة على الأضرار".

وأشارت القناة الإسرائيلية إلى أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية "تدرس الحادث بخطورة وتقدر أن الإيرانيين يعتزمون شن هجمة بحرية ضد إسرائيل بضرب السفن".



ومؤخرا تم الإعلان عن استهداف سفينة مملوكة لإسرائيل قبالة سلطنة عمان.

ولا طالما تعتقد إسرائيل أن التفاوض مع إيران بشأن برنامجها النووي يعزز حاجتها إلى قوة ردع كفيلة بالرد على أي هجوم إيراني محتمل، مثل قاذفات بي 52.

وفي مقال سابق لمحلل الأمن القومي الإسرائيلي، إيهود عيلام، في صحيفة "جورزاليم بوست" أكد أن الردع سيكون مطلوبا سواء نجحت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في التفاوض مع إيران، للعودة إلى الاتفاق النووي لعام 2015، أم لم تنجح.

ويرى عيلام أن إسرائيل بحاجة أيضا إلى قاذفات من "طراز بي-52" لحمل تلك القنبلة الضخمة. وأن معرفة قدرة إسرائيل على تدمير مواقعها النووية سوف يردع إيران عن محاولة إنتاج سلاح نووي".