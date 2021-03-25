دبلوماسي فرنسي: بدء انسحاب مرتزقة تركيا من ليبيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف مصدر دبلوماسي فرنسي، الخميس، عن بدء مرتزقة سوريين نشرتهم تركيا في ليبيا الانسحاب من البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن المصدر قوله: "هذه واحدة من البوادر المشجعة التي لاحظناها. شوهدت ولوحظت تحركات".



لكنه ورغم تفاؤله أكد المصدر أنه لا يزال يتتم "توضيح وتأكيد" الأمر.

وأكد وزراء خارجية عدة دول أوروبية خلال زيارة مشتركة إلى العاصمة الليبية طرابلس، ضرورة خروج المرتزقة ودعم الوصول إلى الانتخابات.



وخلال مؤتمر صحفي مشترك بطرابلس، الخميس، شدد وزراء خارجية فرنسا وإيطاليا وألمانيا وليبيا، على ضرورة إجلاء المرتزقة نهائيا من البلاد للعودة إلى الاستقرار.

وقالت وزيرة الخارجية الليبية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش إن الحكومة ستعمل على إخراج المرتزقة الأجانب من البلاد.

وصباح اليوم، وصل وفد أوروبي رفيع، يضم وزراء خارجية فرنسا جان إيف لودريان، وألمانيا هايكو ماس، وإيطاليا لويجي دي مايو، إلى طرابلس، في مهمة أوروبية لبحث مستجدات الشأن الليبي سياسيا وأمنيا.