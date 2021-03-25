شكرا لقرائتكم خبر عن دعم عربي ودولي لحكومة الوحدة الليبية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أكدت الولايات المتحدة الأمريكية دعمها لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، مبينة أن الالتزام المستمر بالعملية السياسية سيؤدي إلى استثمارات أمريكية ودولية جديدة.

وأشار السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند في بيان اليوم (الخميس) أن بلادة تتطلّع إلى العمل مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية للتباحث بشأن طرق زيادة الإسهام التي يمكن أن يقدمها الاستثمار الأمريكي بُغية تحسين حياة الليبيين.

من جهة ثانية، التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم برئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، الذي يزور مصر حاليًا.

وأفاد المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي في تصريح له، بأن الرئيس السيسي أكد خلال اللقاء دعم مصر الكامل والمطلق للسلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا في كافة المجالات وأمام جميع المحافل الثنائية والإقليمية والدولية من أجل نجاحها في إدارة المرحلة الحالية والوصول إلى عقد الانتخابات الوطنية نهاية العام الحالي.