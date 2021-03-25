شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل تعتقل 20 فلسطينياً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم (الخميس)، 20 مواطناً فلسطينياً من محافظة الخليل.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية في الخليل بأن قوات الاحتلال داهمت بلدة بيت كاحل شمال الخليل واعتقلت سعيد علي عصافرة، ونمر عبدالقادر عصافرة، ومحمد علي عصافرة، ومحمد يوسف عصافرة، ورامي عيسى عصافرة، ومراد محمود عصافرة، وعبد المهدي بدوي الزهور، ويوسف عبدالهادي عصافرة، وعمرو عبدالهادي عصافرة، ومطيع بدوي الزهور، وسعيد عطية الزهور، وبكر محمد عصافرة، وبسام عطية الزهور، وأمير بسام الزهور، وباسم حمد بدوي الزهور، وأحمد نائل عصافرة، وطلحة محمد عبدالعزيز الزهور، وعزام محمد مسلم عصافرة، ومحمد عزام عصافرة، وصبري عبدالقادر الزهور، وفتشت منازل المعتقلين وذويهم وعبثت بمحتوياتها.