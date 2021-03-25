شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن يبحث بقاء قوات لمكافحة الإرهاب في أفغانستان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن - رويترز

قال عضو بارز في مجلس النواب الأمريكي إن إدارة الرئيس جو بايدن تسعى إلى إبقاء القوات الأمريكية في أفغانستان بعد الموعد النهائي المقرر في الأول من مايو/ أيار، بينما تبحث اتفاقاً تسمح فيه «طالبان» لقوة أمريكية لمكافحة الإرهاب بالبقاء في البلاد لمواجهة تنظيم «داعش» الإرهابي.

وقدمت تصريحات رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب آدم سميث تفاصيل جديدة عن رؤية بايدن لعملية السلام في أفغانستان، التي بدأتها إدارة سلفه دونالد ترامب.

وأحالت وزارة الخارجية الأسئلة إلى البيت الأبيض، ولم يرد البيت الأبيض ووزارة الدفاع بعد على طلبات للتعليق، فيما قال مسؤولون أمريكيون إن بايدن لم يتخذ أي قرار بشأن الموعد النهائي لسحب آخر مجموعة من القوات الأمريكية من أطول حرب تخوضها واشنطن، وقال بايدن في وقت سابق، إنه سيكون من «الصعب» الوفاء بالموعد النهائي المحدد في الاتفاق المبرم مع طالبان في فبراير/ شباط 2020.

وأوضح سميث، أمام منتدى لمجلة فورين بوليسي على الإنترنت، أنه تحدث إلى مستشار الأمن القومي جيك سوليفان ووزير الدفاع لويد أوستن، بشأن الانسحاب، وأضاف: «أعتقد أن هناك شعور عام بأن موعد الأول من مايو سابق لأوانه، فقط من الناحية اللوجستية. لدينا نحو 3500 جندي في أفغانستان، وحلفاؤنا لديهم حوالي 7000».

وتابع: «لا يمكنك سحب أكثر من 10000 جندي بأي حال من الأحوال خلال ستة أسابيع»، وذكر أن «المهمة الأولى» للإدارة هي التحدث مع «طالبان» بشأن السماح للقوات التي تقودها الولايات المتحدة بالبقاء لفترة أطول قليلاً.

وأردف سميث: «ما تريد إدارة بايدن القيام به هو التفاوض بعد الأول من مايو، ثم على الأقل استكشاف الخيار: هل غيرت طالبان رأيها؟. هل سيتغير موقفهم بشأن الوجود الأمريكي؟. أنا أشك في ذلك. لكن أظن أن الإدارة تعتقد أن الأمر يستحق الحديث».