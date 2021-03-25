شكرا لقرائتكم خبر عن المنفي في القاهرة.. و«ترويكا أوروبية» للدعم تزور طرابلس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بدأ رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، محمد المنفي، ونائبه، عبدالله اللافي، زيارة رسمية إلى القاهرة، هي الأولى عربياً منذ تسلم المجلس السلطة التي تقود مؤقتاً البلاد، فيما وصل إلى طرابلس وزراء خارجية إيطاليا وفرنسا والمانيا لتأكيد الدعم للحكومة الليبية الجديدة.

واستقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي المنفي ونائبه، وأجروا مباحثات موسعة حول العلاقات الثنائية والوضع الإقليمي. واتفق الجانبان على إعادة فتح السفارة المصرية في طرابلس «في القريب العاجل». وقالت مصادر مطلعة أن المنفي أبلغ السيسي أن ليبيا قادرة على توفير بيئة العمل المناسبة لإعادة فتح السفارة المصرية بشكل كامل، وكذلك القنصليات الدبلوماسية للدول المختلفة، فضلاً عن قدرتها على توفير الحماية الكاملة للمنشآت الدبلوماسية داخل ليبيا، وتوفير الأمن اللازم لضمان سلامتها. ومن المتوقع أن يتوجه المنفي ونائبه إلى تركيا بعد انتهاء زيارتهما للقاهرة.

وكان المنفي، ونائبه موسى الكوني، زارا، الثلاثاء، فرنسا والتقيا بالرئيس إيمانويل ماكرون في أول جولة خارجية للمجلس الرئاسي الجديد منذ توليه السلطة في البلاد مؤقتاً، حتى موعد الانتخابات العامة في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وفود أوروبية

من جانب آخر، أكدت وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش، ضرورة خروج «كل المرتزقة» من الأراضي الليبية، «بشكل فوري»، مشددة على أن «رفض أي مساس بسيادة ليبيا هو في صلب أساس استراتيجية عمل الخارجية الليبية».

وقالت المنقوش، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، والألماني هيكو ماس، والإيطالي لويجي دي مايو، اتفقنا على عودة السفارات ومنح التأشيرات من داخل ليبيا، وليس من خارجها.

ووصل الوزراء الأوروبيين الثلاثة في وقت سابق، الخميس، إلى العاصمة طرابلس، حيث كانت المنقوش على رأس مستقبليهم. وتأتي الزيارة بعد أقل من أسبوعين على تشكيل حكومة الوحدة الوطنية.

دعم أمريكي

إلى ذلك، أكدت الولايات المتحدة دعمها لحكومة الوحدة الوطنية الليبية، وأن الالتزام المستمر بالعملية السياسية سيؤدي إلى استثمارات أمريكية ودولية جديدة. ووجّه السفير الأمريكي في طرابلس ريتشارد نورلاند خطاباً إلى رئيس الحكومة الليبية عبدالحميد الدبيبة، شكره فيه على لقائه، أمس الأول الأربعاء، الشركات الأمريكية في اجتماع افتراضي استضافته غرفة التجارة الأمريكية في ليبيا.

وأضاف أن أمريكا تتطلع إلى العمل مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية، برئاسة عبدالحميد الدبيبة، ومبعوثها الخاص إلى الولايات المتحدة، للتباحث بشأن طرق زيادة المساهمة التي يمكن أن يقدمها الاستثمار الأمريكي بغية تحسين حياة الليبيين.

وأشار السفير الأمريكي إلى أن بلاده تدرك أهمية تنويع الاقتصاد الليبي، مؤكدًا أن الالتزام المستمر بالعملية السياسية التي ستتوج بالانتخابات في ديسمبر/ كانون الأول المقبل، هو طريق أساسي لتحسين مناخ الاستثمار في ليبيا.