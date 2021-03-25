شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض حاد في إنتاج السيارات إلى مستويات 2020 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انخفض إنتاج السيارات العالمي بنسبة 16 في المئة عام 2020، ليعود إلى مستواه في 2010 إلى أقل من 78 مليون سيارة، كما قالت المنظمة الدولية لمصنعي السيارات الخميس.

ومع عمليات الإغلاق التي أثرت على صناعة السيارات ومورديها لأسابيع، مر القطاع «بأسوأ أزمة في تاريخه» هذا العام، وفق ما أعلن فو بينغفن رئيس المنظمة في الصين، مشيراً إلى أن «العام 2020 قضى على النمو الذي حققه القطاع خلال السنوات العشر الماضية».

وانخفض الإنتاج بنسبة 21% في أوروبا، و20% في أمريكا الشمالية، و30% في أمريكا الجنوبية.

وآسيا التي تمثل أكثر من نصف الإنتاج العالمي، قاومت بشكل أفضل مع انخفاض بنسبة 10%.

أما الصين «فقد تعافت بسرعة كبيرة بعدما تأثرت بشدة أوائل العام 2020» وفقاً للمنظمة: انخفاض الإنتاج في المصانع الصينية 2% على مدار العام.

وأعقبت الأزمة الصحية التي ضربت العالم في 2020 تباطؤاً في العام 2019 حين تم إنتاج 92,2 مليون سيارة وشاحنة وحافلة (-5 % في عام واحد). ومع مشكلات توريد قطع الغيار التي تواجه الصناعة خصوص أشباه الموصلات، قد تكون وتيرة الإنتاج خلال النصف الأول من العام 2021 بطيئة أيضاً.

ومن حيث المبيعات، سجل المصنعون انخفاضاً بنسبة 12 في المئة في كل أنحاء العالم عام 2020، فيما توقعوا في البداية انخفاضاً بنسبة 20 في المئة. وقال فو: «أظهرت الأشهر الأخيرة من العام 2020 انتعاشاً تدريجياً للسوق».

(أ.ف.ب)