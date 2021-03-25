شكرا لقرائتكم خبر عن «إنتركونتيننتال» توافق على 24 عضواً قبيل تدشين بورصة أبوظبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وافقت بورصة إنتركونتيننتال على 24 عضوا، منهم 18 سيكونون أعضاء مقاصة لبورصة إنتركونتيننتال الجديدة في أبوظبي، بحسب بيان للشركة.

تعتزم بورصة إنتركونتيننتال إطلاق البورصة الجديدة، بورصة أبوظبي انتركونتيننتال للعقود الآجلة، إلى جانب 18 من المشتقات ذات الصلة التي تتم تسويتها نقدا، في 29 مارس. ومن المشتقات الرئيسية الجديدة، العقود الآجلة لخام مربان المربوطة بدرجة النفط الخام الإماراتية.

تضم البورصة بنوكا عالمية كبرى مثل سيتي بنك وإيه.بي.إن أمرو وبي.إن.بي باريبا.

إلى ذلك، قالت عدة مصادر مطلعة الخميس إن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) عمقت تخفيضات إمدادات النفط الخام للعملاء الآسيويين في يونيو إلى ما يدور بين 10% و15%، وذلك مقارنة مع ما بين 5% و15% في مايو أيار، وذلك قبل أسبوع واحد من اجتماع أوبك بلس.

وأضافت المصادر أن خفض الإمدادات سيُطبق على درجات الخام الأربع التي تبيعها أدنوك لآسيا وهي مربان وداس وأم اللولو وزاكوم العلوي.

وهذه التخفيضات جزء من التزام الإمارات بموجب اتفاق بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها، في إطار أوبك بلس، على خفض الإنتاج وتحقيق الاستقرار في أسواق النفط العالمية.

وقال متحدث باسم أدنوك إن الشركة «أكدت مخصصات النفط الخام لعملائها بعقود محددة المدة لكل من مايو ويونيو، استعدادا لتدشين بورصة أبوظبي انتركونتيننتال للعقود الآجلة».

وأضاف «الكميات المخصصة من مربان تتماشى مع الأرقام الواردة في تقرير توقعات إتاحة صادرات مربان لأدنوك البرية».

تجتمع أوبك بلس في الأول من أبريل، حيث سيتخذ المنتجون قرارهم بشأن إمدادات مايو.

(رويترز)