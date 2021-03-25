شكرا لقرائتكم خبر عن رابيو: فرنسا افتقرت للعزيمة والإرادة أمام أوكرانيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال لاعب الوسط أدريان رابيو، الخميس، إن فرنسا افتقرت إلى القوة والالتزام في التعادل 1-1 مع ضيفتها أوكرانيا، في مستهل مشوارهما بتصفيات كأس العالم 2022 لكرة القدم.

ولم يشكل منتخب فرنسا خطورة أمام منافس لعب بتماسك كبير يوم الأربعاء.

ووضع أنطوان جريزمان بطلة العالم في المقدمة في الشوط الأول بتسديدة رائعة، لكن المدافع بريسنل كيمبمبي أهدى أوكرانيا التعادل بهدف بالخطأ في مرماه بعد الاستراحة.

ويتساوى فريق المدرب ديدييه ديشامب مع أوكرانيا وفنلندا والبوسنة بعد تعادلهما 2-2 في المباراة الأخرى بالمجموعة الرابعة.

وقال رابيو في مؤتمر صحفي: توقعنا طريقة لعب أوكرانيا. لعب المنافس على الهجمات المرتدة. كل المنتخبات في مجموعتنا ستلعب بهذه الطريقة يجب أن نتأقلم مع هذه المواقف.

وأرجع مدرب فرنسا أداء فريقه إلى مشاركة العديد من لاعبيه في مباريات مع أنديتهم قبلها بثلاثة أيام فقط.

لكن رابيو يعتقد أن الفريق كان يستطيع الظهور بشكل أفضل كثيراً من ذلك.

وقال: كان يجب اللعب بقوة أكبر. بالنظر إلى اللاعبين الموجودين في منتخب فرنسا، نستطيع تطبيق أي طريقة لعب. الأمر يتعلق بالعزيمة والإرادة.

وأضاف: كنا نتمنى اللعب بشكل أفضل، لكن أوكرانيا قدمت مباراة جيدة، والآن أمامنا فرصة للتعويض.

وستحصل فرنسا على فرصتين سريعتين لإصلاح الأمور أمام كازاخستان والبوسنة.