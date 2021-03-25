شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان العربي يعزي الإمارات في وفاة الشيخ حمدان بن راشد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تقدم عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي نيابة عن البرلمان العربي إلى دولة الإمارات قيادة وشعباً بخالص التعازي والمواساة في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، داعياً الله أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

كما تقدم رئيس البرلمان العربي أيضا بخالص العزاء إلى صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة ، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي ،رعاه الله، في وفاة أخيه، وقال: "إن دولة الإمارات العربية المتحدة فقدت برحيل الشيخ حمدان بن راشد رمزاً من رموزها الأوفياء قدم مسيرة حافلة بالعطاء خاصة خلال قيادته لهيئة آل مكتوم الخيرية".

(وام)