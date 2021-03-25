شكرا لقرائتكم خبر عن «الخارجية» تتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير دولة توفالو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تسلّمت علياء محمد المحرزي، وكيلة وزارة الخارجية والتعاون الدولي المساعدة لشؤون المراسم، الخميس، في الديوان العام للوزارة، نسخة من أوراق اعتماد أونيس ماكوى سيماتي، سفير دولة توفالو المعين لدى الدولة.

وتمنّت المحرزي للسفير التوفيق والنجاح في أداء مهامه، بما يعزز علاقات التعاون الوثيقة بين دولة الإمارات وبلاده.

فيما أعرب السفير سيماتي، عن سعادته بتمثيل بلاده لدى الإمارات، لما تحظى به من مكانة إقليمية ودولية مرموقة، بفضل السياسة الحكيمة لصاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله. (وام)