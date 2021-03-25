شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن سعود: الفقيد كان رمزاً للبذل الإنساني والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد سموّ الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، أن دولة الإمارات فقدت برحيل المغفور له الشيخ حمدان بن راشد، أحد رجالاتها المخلصين الذي أخلص العمل لرفعة الوطن منذ قيام الاتحاد، خلال مسيرة حافلة بالبذل والعطاء لبلده وشعبه والإنسانية.

وأعرب سموّه، عن خالص تعازيه ومواساته لصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وأنجال الفقيد الشيخ راشد بن حمدان، رئيس مجلس أمناء هيئة آل مكتوم الخيرية، والشيخ سعيد بن حمدان، والشيخ مكتوم بن حمدان، وإلى ذويه وآل مكتوم الكرام. سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهمهم الصبر والسلوان.

وقال: إن فقيد الوطن حمل الأمانة منذ قيام الاتحاد، وكان محل ثقة الآباء المؤسسين، بتوليه وزارة المالية في بداية نهضة الدولة. وكان سنداً لوالده المغفور له الشيخ راشد بن سعيد، وإخوانه، وشاهداً على مراحل تطور الدولة، حتى وصولها إلى عام الخمسين. (عام)