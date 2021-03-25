شكرا لقرائتكم خبر عن "الوطنية للصحافة" تستنكر تجاوزات عضو هيئة تدريس بإعلام القاهرة تجاه إعلاميين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استنكرت الهيئة الوطنية للصحافة، التجاوزات والاتهامات التي نشرها أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية الإعلام جامعة القاهرة تجاه الإعلاميين والصحفيين، والتى بلغت حد السباب دون أى وازع من قيم وأخلاق تمثل السياج الواقى بين النقد الذي يهدف إلى الإصلاح والبناء وبين كيل الاتهامات الباطلة التى تغذى الفتنة والفرقة.

وأكدت الهيئة، أنه كان ينبغى على عضو هيئة التدريس فى كلية الإعلام الالتزام بمعايير المهنية ومواثيق الشرف الإعلامى التى يدعى بهتاناً غيابها عن المشهد الإعلامى المصرى.

وأشارت الهيئة الوطنية للصحافة، إلى قيامها باتخاذ جميع الإجراءات التى يكفلها القانون للحفاظ على كرامة العاملين بالمنظومة الإعلامية والصحفية، مؤكدة فى الوقت نفسه أن ما يشهده وطننا الحبيب من إنجازات كبيرة فى جميع المجالات والعمل على ترسيخ القيم والأخلاق الحميدة يستدعى إعلاء الصالح العام فوق أى مصالح شخصية مهما كانت دوافعها.