شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الصحفيين يشكر رئيس الوزراء على الاستجابة لزيادة بدل التكنولوجيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، باسمه شخصيا وبالنيابة عن كل الصحفيين أعضاء النقابة، عن خالص شكره للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، على استجابتهما لزيادة بدل التدريب والتكنولوجيا ودعم النقابة للمعاشات والبطالة، معربا عن تفهم الصحفيين للأوضاع المالية والاقتصادية للدولة المصرية، والتي تمت هذه الزيادات في ظلها.

ووافق الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على ما عرضه الدكتور محمد معيط وزير المالية، بزيادة بدل التدريب والتكنولوجيا لأعضاء نقابة الصحفيين بنسبة 20% بتكلفة سنوية 60 مليون جنيه، ودعم صندوق المعاشات بالنقابة بـ10 ملايين جنيه، ودعم بدلات «إعانة البطالة» للصحفيين «المتعطلين»، بـ10 ملايين جنيه، بتكلفة إجمالية 90 مليون جنيه، وذلك اعتبارًا من أول يوليو المقبل.

وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن هذا القرار يأتى فى إطار حرص الدولة على تحسين دخول المواطنين، وتفهمها لما يتكبده الصحفيون من نفقات إضافية لتنمية قدراتهم المهنية والتكنولوجية على نحو يُؤهلهم لأداء رسالتهم السامية، بشكل أكثر احترافية، يتسق مع المشروع الاستراتيجى لرقمنة الدولة، والانتقال إلى «مصر الرقمية»، بما يقتضيه من ضرورة تطوير المهارات التقنية لدى الصحفيين، على نحو يضمن استمرار الإسهام الفعال فى بناء الوعى الوطنى، وتعميق روح الانتماء، والحفاظ على الهوية المصرية.