صور.. ضبط "53 طن ترمس إثيوبي" قبل طرحها في أسواق البحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة:

نفذت مديرية تموين بالبحيرة، بالتنسيق مع مباحث التموين، اليوم الخميس حملة مكبرة للرقابة على أسواق مركز دمنهور بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان.

أسفرت الحملة عن ضبط 53 طن ترمس إثيوبي مستورد يجرى إعادة تعبئته داخل عبوات مدون عليها إنتاج محلي ومد فترة الصلاحية بالتلاعب والغش للتربح والكسب غير المشروع.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة، حيث أشرف على الحملة التموينية المحاسب مجدي الخضر والعقيد وجدي الصيرفي مدير مباحث التموين وسمير البلكيمي مدير إدارة التجارة الداخلية.