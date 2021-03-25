جمال نجم يفوز بجائزة أفضل نائب محافظ بنك مركزي بالمنطقة العربية 2021

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

أعلن اتحاد المصارف العربية اليوم الخميس، تكريم جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي المصري، باختياره لجائزة أفضل نائب محافظ على مستوى البنوك المركزية العربية لعام 2021.

وكان الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، اختار جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي المصري لجائزة "أفضل أداء لنائب محافظ بنك مركزي عربي لعام 2020".

ويتملك نجم، خبرة مصرفية لسنوات طائلة منصب نائب محافظ البنك المركزي المصري منذ نوفمبر 2015، وكما تم التجديد له مرة أخرى لمدة 4 سنوات تنتهي في نوفمبر 2023.

وتقع ضمن مسئولياته العديد من قطاعات وإدارات البنك، منها قطاع الرقابة والإشراف على البنوك، ورئيس لجنة الاستثمار أسواق رأس المال والتطوير المصرفي.

وفي يوليو ٢٠٠٤ وحتى ٢٠٠٧ كان جمال نجم مسئولا عن التطوير المصرفي حيث أشرف على تنفيذ 3 دعامات من خطة تطوير القطاع المصرفي المصري والمتمثلة في معالجة مشكلة الديون المتعثرة لدى البنوك وإعادة الهيكلة الإدارية والمالية لبنوك القطاع العام ودعم وتطوير قطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزي.

ومنذ فبراير ٢٠٠٨ وحتى نوفمبر ٢٠١١ شغل نجم منصب وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع الرقابة والإشراف، حيث تولى الإشراف على إدارات الرقابة الميدانية والرقابة المكتبية والشؤون المصرفية والرقابة على النقد وتجميع مخاطر الائتمان والقضايا والمخاطر الكلية والتعليمات الرقابية وتطبيقات بازل 2.

ومنذ بداية ٢٠٠٦ شغل جمال نجم منصب وكيل المحافظ المساعد للرقابة الميدانية حيث شملت مسئولياته إعادة هيكلة شاملة لعملية الرقابة الميدانية تضمنت السياسات والإجراءات وإعداد دليل التفتيش الميداني بهدف التحول إلى عملية الرقابة بالمخاطر.