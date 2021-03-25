محاكمة امير الرقة

اسماعيل عبد الحي - طالبت النيابة العامة في ولاية قيصري (وسط تركيا)، أمس (الثلاثاء)، بإنزال عقوبة السجن 15 عاماً بحق 4 سوريين من عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي؛ بينهم من يعرف بأنه «أمير الرقة» شمال سوريا.

وقبلت محكمة في قيصري لائحة الادعاء المقدمة من النيابة العامة بحق المتهمين الأربعة؛ بينهم «هـ.إ»، الذي عرف بأنه «أمير الرقة» لدى تنظيم «داعش» الإرهابي، والذين ألقي القبض عليهم في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بناء على بلاغ تلقته الشرطة التركية، ورفضوا أمام النيابة جميع التهم الموجهة إليهم.

في الوقت ذاته، ألقت قوات مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية أمن قيصري، أمس، القبض على 5 سوريين آخرين، بتهمة ممارستهم أنشطة ضمن تنظيم «داعش» الإرهابي في سوريا.

ونفذت وحدات مكافحة الإرهاب عمليات مداهمة متزامنة لمنازل محددة ألقت خلالها القبض على السوريين الخمسة، وضبطت في أماكن إقاماتهم مواد رقمية عائدة للتنظيم.

من ناحية أخرى، أطلقت السلطات التركية سراح اثنين من بين 6 عراقيين من أعضاء تنظيم «داعش»، قُبض عليهم منذ أيام بتهمة الانتماء إلى التنظيم الإرهابي. وبحسب مصادر أمنية، قررت السلطات ترحيل أحد الداعشيين المفرج عنهما إلى بلده الأصلي (العراق) بينما فرض على الثاني عدم مغادرة البلاد لأنه أفرج عنه إفراجاً مشروطاً. وألقت قوات مكافحة الإرهاب التركية القبض على العناصر الستة، وجميعهم عراقيون، في 18 مارس (آذار) الحالي، في عملية جرت بالتنسيق بين أجهزة الأمن والمخابرات.

واعترف تنظيم «داعش» الإرهابي، كما نسبت إليه، بالمسؤولية عن سلسلة من العمليات والتفجيرات الإرهابية التي راح ضحيتها أكثر من 300 شخص في تركيا في الفترة ما بين عامي 2015 و2017. وتنفذ السلطات حملات مكثفة تستهدف خلاياه وعناصره في أنحاء البلاد. وأعلنت وزارة الداخلية التركية، الأحد، ترحيل ألفين و764 إرهابياً أجنبياً يحملون جنسيات 67 دولة، منذ عام 2019. وقالت الوزارة، في بيان، إن السلطات التركية قامت خلال عام 2019 بترحيل ألف و595 إرهابياً أجنبياً، كما رحلت في عام 2020 ألفاً و19 إرهابياً، بينما جرى ترحيل 150 آخرين خلال أول شهرين ونصف الشهر من العام الحالي.

ولفت البيان إلى أن عدداً كبيراً من الإرهابيين الأجانب المرحلين يحملون جنسيات بلدان في الاتحاد الأوروبي؛ أبرزها فرنسا (66 إرهابياً)، وألمانيا (57 إرهابياً)، وهولندا (22 إرهابياً)، والسويد (14 إرهابياً).

في سياق متصل، تستضيف تركيا، اليوم (الأربعاء)، النسخة الرابعة من «مؤتمر مكافحة الإرهاب وتعزيز التواصل الإقليمي»، بمشاركة كثير من رؤساء البرلمانات.

ويعقد المؤتمر، الذي يركز على مكافحة الإرهاب في ظل وباء «كورونا»، على مدى يومين في مدينة أنطاليا (جنوب)، ويشارك فيه رئيس مجلس الشعب الأفغاني، مير رحمن رحماني، ورئيس المجلس الوطني الباكستاني، أسد قيصر، ورئيس لجنة الأمن والدفاع لدى البرلمان العراقي، محمد رضا الحيدر.

كما سيشارك في المؤتمر عبر تقنية الـ«فيديو كونفرنس»، رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، لي زهانسو، ورئيس اللجنة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني، مجتبى ذو النور، ورئيس اللجنة الخارجية بمجلس الدوما الروسي، ليونيد سلوتسكي. ويوجه رئيس مجلس الشورى الإيراني، محمد باقر قاليباف، رسالة مصورة إلى المؤتمر الذي سيترأسه رئيس البرلمان التركي، مصطفى شنطوب.