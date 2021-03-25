النمسا تفرض إغلاقاً شاملاً على الولايات الشرقية للحد من "كورونا"

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن رودولف أنشوبر وزير الصحة النمساوي، ورؤساء الولايات الشرقية الثلاث، فيينا وبورغنلاند والنمسا السفلى، فرض إغلاق عام لمدة 6 أيام خلال عطلة عيد الفصح، لمكافحة انتشار وباء كورونا.

وتدخل حزمة الإجراءات الوقائية الجديدة، التي أقرتها حكومة النمسا للحد من انتشار الفيروس، إلى حيز التنفيذ يوم الخميس القادم حتى السادس من شهر أبريل.

وتشمل الإجراءات إغلاق جميع المحال التجارية باستثناء التي توفر السلع والخدمات الضرورية، وتقييد خروج الأفراد من المنازل طوال اليوم، باستثناءات محدودة منها التوجه للعمل، وشراء المتطلبات الأساسية.

وأكدت الحكومة أن حزمة القيود الوقائية الجديدة، تهدف إلى مكافحة انتشار الوباء في ولايات شرق النمسا، التي تعاني مؤخراً من زيادة عدد الإصابات، وامتلاء وحدات العناية المركزة في المستشفيات بالكامل.