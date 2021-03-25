لمنور: عملي يحرمني من عائلتي

جدة - عبدالحي حسين - قالت الفنانة أسماء لمنور إن طبيعة عملها الفني، تحرمها من عائلتها، منذ انطلاقها في ميدان الغناء، بحكم سفرها الدائم.

وتحدثت أسماء لمنور في برنامج “أغاني من حياتي”، عن حياتها الشخصية، وقالت: “نوع عملي يجعلني في سفر دائم، ويؤدي بي إلى عدم الاستقرار، الأمر انطلق، وأنا شابة في سن صغير”.

وزادت لمنور بالعامية: “تحرمت نغمس فطاجين واحد مع عائلتي.. لكن في النهاية كلشي كيهون بجلسة شاي مع أمي، وابني، والعائلة كلها”.

وكشفت لمنور أن أغنيتها “جونيمار”، التي اتخذت من الغربة موضوعا لها، قد كتبت كلماتها دفعة واحدة في رحلة بين الإمارات والمغرب، بعدما سمعت الموسيقى الخاصة بها في بداية الأمر”.

يذكر أن أسماء لمنور أصدرت، أخيرا، عملا غنائيا جديدا بعنوان “يديرها الحب”، كما كانت تحضر في الفترة الماضية لأغاني ألبومها الجديد.