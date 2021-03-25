CNSS: الأشخاص الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة بإمكانهم الاستفادة من التغطية الصحية

جدة - عبدالحي حسين - في خطوة لافتة للانتباه، أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن فتحه المجال أمام الأشخاص الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة، وتمكينهم من الاستفادة من التغطية الصحية الإجبارية.

وفي الصدد نفسه، أوضح بلاغ للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، اليوم الخميس، أن الأشخاص الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة (CPU)، سيصبح بإمكانهم الاستفادة من التغطية الصحية الإجبارية الأساسية عن المرض.

وأفاد البلاغ نفسه، الذي اطلع “اليوم24” على نسخة منه، أن “الأشخاص الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة (CPU)، سيصبح بإمكانهم الاستفادة من التغطية الصحية الإجبارية الأساسية عن المرض المحدثة بالقانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، الخاص بفئات المهنيين، والعمال المستقلين، والأشخاص غير الأجراء، الذين يزاولون نشاطا خاصا، والذي يضمن التغطية الصحية نفسها المخولة لأجراء القطاع الخاص”.

ومن أجل الاستفادة من الإجراء الجديد، أكد البلاغ ذاته أنه بات يتعين على الأشخاص المعنيين، بعد القيام بالتصريح الضريبي، “مباشرة الإجراءات المتعلقة بالتسجيل، والتصريح بأفراد أسرهم (الأطفال، والأزواج) لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، من خلال البوابة الإلكترونية المحدثة لهذا الغرض، والتي سيتم إطلاقها عما قريب”.

وشدد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على أنه يظل “معبأ لمواكبة المهنيين، والمساهمة في إنجاح الورش الهام الذي يتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية لتشمل جميع المواطنين المغاربة”.

يذكر أن نظام المساهمة المهنية الموحدة (CPU)، الذي تم اعتماده في قانون المالية لسنة 2021، يحل محل الضريبة على الدخل المهني، والرسم المهني، ورسم الخدمات الجماعية، ويشمل، كذلك، الواجب التكميلي المخصص لتمويل الحماية الاجتماعية.