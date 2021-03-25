مغني الراب حليوة يدخل القفص الذهبي – صورة

جدة - عبدالحي حسين - دخل مغني الراب، حليوة، القفص الذهبي، إذ أعلنت زوجته عقد قرانهما من خلال حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “أنسنغرام”.

وارتبط حليوة بشابة في العشرينات من عمرها، تدعى هبة، التي أكدت في أحد التعاليق على صورة جمعتهما، أن مغني الراب أصبح زوجها، و”الحلال” هو ما يجمعهما، حاليا.

و أعادت هبة، أمس الأربعاء، مشاركة منشورات تبارك لها زواجها، بينما كانت قد عقدت قرانها وحليوة، سابقا، في سرية تامة.

وانطلقت علاقة حليوة، وزوجته هبة منذ مدة طويلة، إذ دأبت الأخيرة على نشر صورها رفقته، بينما كان هو يفضل أن تبقى علاقته العاطفية بعيدة عن أنظار الجمهور.