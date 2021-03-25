Find X3 Pro.. OPPO تعلن إصدار أحدث نسخة من سلسلة Find X للهواتف الذكية 

جدة - عبدالحي حسين - أعلنت شركة “OPPO” إصدارها أحدث نسخة من سلسلة (Find X)، ويتعلق الأمر بالهاتف الذكي (Find X3 Pro)، الذي تعتبره الشركة بمثابة “عصارة التقنيات المتطورة في التصوير الفوتوغرافي، والتقاط الصور، والفيديو، وكذا في الشحن”.

وأكدت الشركة نفسها، في بلاغ صحفي، إطلاقها لأحدث التقنيات، التي توصلت إليها في مجال الابتكارات التكنولوجية، خلال المؤتمر العالمي للهاتف المحمول MWC، الذى جرى تنظيمه، أخيرا، في شنغهاي، ويتعلق الأمر بطرح نسخة جديدة من هاتف (OPPO FindX3 Pro) على المستوى العالمي.

ويتميز هاتف (Find X3 Pro) بكونه أول هاتف يشتغل بنظام أندرويد، وقادر على عرض مليار لون في كل صورة، وذلك بفضل نظام OPPO Full-path Colour Management). وقد تم تزويده بأفضل تقنية للشحن السريع متوفرة في السوق، وبمعالج كوالكوم (Qualcomm) عالي الكفاءة، كما يحظى بتصميم عصري جد أنيق، وجذاب.

ووفق بلاغ الشركة ذاتها، فإن (OPPO) عرضت، خلال المؤتمر العالمي (MWC)، أحدث إبداعاتها، وابتكاراتها التكنولوجية، لاسيما تلك المتعلقة بالتقنية الشهيرة للشحن السريع (Flash Charge)، والمنازل الذكية (Smart Homes OPPO)، وهوائي الجيل الخامس (O’Reserve).

وأشارت (OPPO) إلى أن إصدارها الجديد عرف حضور العديد من الشركات الآسيوية العالمية العملاقة في مجال التكنولوجيا الإلكترونية، مثل (China Telecommunication Technology Labs (CTTL))، وكذا العديد من الشركات الأخرى، في الجناح المخصص لها.

وبحسب بلاغ الشركة نفسها، الذي أفاد أن هذه الأخيرة قدمت عرضا، وشرحا بخصوص تقنية الشحن السريع، المعروفة بـ(VOOC Flash Charge)، وهي تقنية تزود بها (OPPO) العديد من أجهزة الشحن بما في ذلك شاحن سريع بقوة 125 واط، قادر على شحن هاتف من سعة 4000 مللي أمبير في 20 دقيقة فقط، إلى جانب شاحن(AirVOOC Flash Charge) يتيح شحن نفس البطارية حتى 100% في زمن قياسي لا يتعدى 30 دقيقة.

وأوردت شركة (OPPO) أنه “بالإضافة إلى تقنية الشحن السريع، فإنها قدمت عرضا بشأن المنزل الذكي المرتقب مستقبلا، والذي سيتم تجهيزه بالكامل بمنتجات (OPPO) بتقنية أنترنت الأشياء)”، وأضافت أنه “سيتم تدبير شؤون هذا المنزل المستقبلي بواسطة معالج جد قوي من صنف (Qualcomm Snapdragon X55 5G Modem-RF)، والذي سيكون بمقدوره تسيير كل مستلزماته على نحو محكم، ومتسق من خلال استخدام تقنية الجيل الخامس، وكذا بفضل هوائيات تتسم بالكفاءة العالية، والذكاء الحادين، والتي جرى تطويرها من طرف العلامة التجارية (O-Reserve 5G Antenna)”.

وقامت الشركة ذاتها، طبقا للاحصائيات الواردة في البلاغ، بتسويق ما يناهز 33.8 مليون وحدة خلال الربع الأخير من عام 2020، وتعد رابع أكبر شركة لتصنيع الهواتف الذكية (المصدر: (International Data Corporation).

كما ذكر بلاغ شركة “OPPO” أن هذه الأخيرة “أصبحت اليوم موجودة في أكثر من 40 سوقا على مستوى القارات الخمس. وقد حققت، بالنسبة لأسواقها الأساسية، نموا ملموسا خلال عام 2020 لا سيما في ميدان الأجهزة المصنفة من الطراز العالي، حيث ضاعفت مبيعاتها من الهواتف الذكية في اتجاه أوربا الغربية، واليابان بنحو ثلاثة أضعاف”.